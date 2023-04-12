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Купить ресторан с видом на море в Черногории

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Ресторан, кафе В архив
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9 объектов найдено
Ресторан, кафе 4 спальнив Шушань, Черногория
Ресторан, кафе 4 спальни
Шушань, Черногория
500 м²
Цена по запросу
Ресторан, кафев Бечичи, Черногория
Ресторан, кафе
Бечичи, Черногория
960 м²
Цена по запросу
Ресторан, кафев Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Ресторан, кафе
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
26 м²
€ 165,000
Ресторан, кафев Рафаиловичи, Черногория
Ресторан, кафе
Рафаиловичи, Черногория
190 м²
Цена по запросу
Будва, Бечичи —  Ресторан в прекрасном месте, на продажу Это место находится в прекрасном ме…
Ресторан, кафев Херцег-Нови, Черногория
Ресторан, кафе
Херцег-Нови, Черногория
163 м²
€ 320,000
Посадочных мест - 100 Площадь внутренних помещений 76 кв.м., площадь террасы 87кв.м. На …
Ресторан, кафев Seoca, Черногория
Ресторан, кафе
Seoca, Черногория
533 м²
€ 1,900,000
Будва, Яз — Просторный двухэтажный ресторан в отличном месте на пляже Яз на продажу Двухэтаж…
Ресторан, кафев Черногория, Черногория
Ресторан, кафе
Черногория, Черногория
300 м²
€ 200,000
Код объекта - 000813-х этажный дом площадью 300м2. На каждом этаже следующая планировка : ко…
Ресторан, кафев Черногория, Черногория
Ресторан, кафе
Черногория, Черногория
430 м²
€ 420,000
Код объекта - 001343-х этажный миниотель площадью 430м2 (12 отдельных апартаментов). Миниоте…
Ресторан, кафев Черногория, Черногория
Ресторан, кафе
Черногория, Черногория
400 м²
€ 400,000
Код объекта - 00129Новый 3-х этажный площадью 400м2 : 11 отдельных апартамнентов и квартира.…

Регионы с недвижимостью на продажу

Свети-Стефан
Ratisevina-Suscepan-Trebesin
Бар
Будва
Херцег-Нови

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