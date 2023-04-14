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Купить доходный дом с видом на море в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

Доходный дом В архив
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1 объект найдено
Доходный домв Ратишевина, Черногория
Доходный дом
Ратишевина, Черногория
361 м² Количество этажей 3
€ 450,000
Продается дом с пятью квартирами и ограниченным видом на море в Ратишевине, Герцег-Нови - Че…

Параметры недвижимости в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

с видом на горы
с бассейном
недорогая
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