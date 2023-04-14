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Купить отель с бассейном в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

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1 объект найдено
Отель 12 комнатв Сушчепан, Черногория
Отель 12 комнат
Сушчепан, Черногория
12 Количество комнат 396 м²
€ 650,000
Продаётся трёхэтажный дом на 5 квартир с мебелью. Первая линия от моря. Свой причал. На п…

Параметры недвижимости в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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