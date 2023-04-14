Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Херцег-Нови
  4. Ratisevina-Suscepan-Trebesin
  5. Гостиницы, отели

Купить отель в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

Отель В архив
Очистить
7 объектов найдено
Отель 16 спаленв Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Отель 16 спален
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
830 м²
€ 1,250,000
NUM 805 В курортном городе Игало продается новый отель общей площадью 830 м2. Объект распо…
Отель 5 спаленв Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Отель 5 спален
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
6 Количество комнат 2 100 м² Количество этажей 6
€ 10,000,000
K2-048. Современный отель на первой линии с собственным пляжемОтель на продажу в Игало, мест…
Отель 14 комнатв Сушчепан, Черногория
Отель 14 комнат
Сушчепан, Черногория
14 Количество комнат 550 м² Количество этажей 3
€ 450,000
Хорошее предложение небольшого бизнеса! Продажа апарт-отеля/хостела в центре города Игало. П…
Отель 28 комнатв Сушчепан, Черногория
Отель 28 комнат
Сушчепан, Черногория
28 Количество комнат 800 м² Количество этажей 4
€ 1,600,000
Отель расположен практически на первой линии моря (50 метров) в Игало и располагает 16 номер…
Отель 11 комнатв Сушчепан, Черногория
Отель 11 комнат
Сушчепан, Черногория
11 Количество комнат 673 м² Количество этажей 4
€ 770,000
Отель в Игало расположен в 50 метрах от песчаного пляжа, в двух минутах ходьбы, в непосредст…
Отель 11 спаленв Сушчепан, Черногория
Отель 11 спален
Сушчепан, Черногория
13 ванных комнат 650 м²
€ 1,900,000
Мини-отель в ИгалоПродается мини-отель, в курорте Игало, в районе города Херцег-Нови, которы…
Отель 12 комнатв Сушчепан, Черногория
Отель 12 комнат
Сушчепан, Черногория
12 Количество комнат 396 м²
€ 650,000
Продаётся трёхэтажный дом на 5 квартир с мебелью. Первая линия от моря. Свой причал. На п…

Параметры недвижимости в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти