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Купить коммерческую недвижимость в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

18 объектов найдено
Доходный домв Ратишевина, Черногория
Доходный дом
Ратишевина, Черногория
361 м² Количество этажей 3
€ 450,000
Продается дом с пятью квартирами и ограниченным видом на море в Ратишевине, Герцег-Нови - Че…
Отель 16 спаленв Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Отель 16 спален
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
830 м²
€ 1,250,000
NUM 805 В курортном городе Игало продается новый отель общей площадью 830 м2. Объект распо…
Коммерческаяв Сушчепан, Черногория
Коммерческая
Сушчепан, Черногория
€ 650,000
U2-225. Урбанизированная земля в центре ИгалоРазрешенное строительство 1700 кв. 1400 кв.м пл…
Коммерческаяв Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Коммерческая
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
€ 1,275,000
U2-340. Урбанизированная недвижимость с видом на море недалеко от Герцег-Нови. Для продажи у…
Коммерческаяв Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Коммерческая
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
296 м² Количество этажей 3
€ 490,000
К9-1003. Семейный мини-отель в ТоплеПродается небольшой семейный отель в Топле, залив Герцег…
Коммерческаяв Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Коммерческая
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
800 м² Количество этажей 5
€ 1,600,000
K2-044. Отель в ИгалоНовый мини-отель на 16 номеров, на первой линии в знаменитом курортном …
Коммерческаяв Сушчепан, Черногория
Коммерческая
Сушчепан, Черногория
400 м² Количество этажей 3
€ 480,000
K2-006. Guest house for saleHouse with apartments for rent in Igalo. The house is located 30…
Коммерческаяв Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Коммерческая
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
400 м² Количество этажей 4
€ 2,500,000
K2-015. Апарт-отель в ИгалоОтдельно стоящий отель расположен в центре Игало на пляже. С терр…
Коммерческаяв Сушчепан, Черногория
Коммерческая
Сушчепан, Черногория
€ 300,000
U2-302 . Urbanized plot in IgaloUrbanized plot for sale in  Igalo, Herceg Nov…
Отель 5 спаленв Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Отель 5 спален
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
6 Количество комнат 2 100 м² Количество этажей 6
€ 10,000,000
K2-048. Современный отель на первой линии с собственным пляжемОтель на продажу в Игало, мест…
Коммерческая 6 спаленв Ратишевина, Черногория
Коммерческая 6 спален
Ратишевина, Черногория
6 ванных комнат 361 м²
€ 450,000
Building with five apartment and limited sea views for sale in Ratiševina, Herceg Novi - Mon…
Коммерческая 12 спаленв Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Коммерческая 12 спален
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
12 ванных комнат 1 026 м²
Цена по запросу
Апарт-отель с видом на море в Игало, Черногория. Площадь отеля: около 1026 м2, с участком 40…
Отель 14 комнатв Сушчепан, Черногория
Отель 14 комнат
Сушчепан, Черногория
14 Количество комнат 550 м² Количество этажей 3
€ 450,000
Хорошее предложение небольшого бизнеса! Продажа апарт-отеля/хостела в центре города Игало. П…
Ресторан, кафев Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Ресторан, кафе
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
26 м²
€ 165,000
Отель 28 комнатв Сушчепан, Черногория
Отель 28 комнат
Сушчепан, Черногория
28 Количество комнат 800 м² Количество этажей 4
€ 1,600,000
Отель расположен практически на первой линии моря (50 метров) в Игало и располагает 16 номер…
Отель 11 комнатв Сушчепан, Черногория
Отель 11 комнат
Сушчепан, Черногория
11 Количество комнат 673 м² Количество этажей 4
€ 770,000
Отель в Игало расположен в 50 метрах от песчаного пляжа, в двух минутах ходьбы, в непосредст…
Отель 11 спаленв Сушчепан, Черногория
Отель 11 спален
Сушчепан, Черногория
13 ванных комнат 650 м²
€ 1,900,000
Мини-отель в ИгалоПродается мини-отель, в курорте Игало, в районе города Херцег-Нови, которы…
Отель 12 комнатв Сушчепан, Черногория
Отель 12 комнат
Сушчепан, Черногория
12 Количество комнат 396 м²
€ 650,000
Продаётся трёхэтажный дом на 5 квартир с мебелью. Первая линия от моря. Свой причал. На п…

Параметры недвижимости в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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