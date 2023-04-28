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Черногория
Община Котор
Прчань
Коммерческая недвижимость с видом на море в Прчань, Черногория
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18 объектов найдено
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Коммерческая
Прчань, Черногория
€ 360,000
U9-1001. Урбанизированный участок в ПрканджеУчасток на продажу в Которской бухте, Пркань, Че…
Коммерческая
Прчань, Черногория
313 м²
€ 130,000
U5-119. Урбанизированный участок в СтоливеПродается урбанизированный участок в Столиве Прод…
Коммерческая
Прчань, Черногория
€ 565,950
U5-118. Урбанизированный участок в Пркандже, Котор.Продается урбанизированный участок в Прка…
Коммерческая
Троица, Черногория
€ 137,500
U2-325. Урбанизированный участок в ТиватеУрбанизированный участок для продажи в Ривьере Тива…
Коммерческая
Троица, Черногория
2 063 м²
€ 269,000
U2-348. Урбанизированный участок с видом на Которский залив. Продается урбанизированный учас…
Отель
Прчань, Черногория
670 м²
€ 1,500,000
K4-009. Апарт-отель в ПрканджеПродажа красивой виллы. & NBSP; Эта великолепная вилла располо…
Коммерческая
Прчань, Черногория
100 м²
Количество этажей 3
€ 1,700,000
K4-115. Уютный ресторан в Которском заливе Продается уютная ресторанная таверна на берегу Ко…
Коммерческая
Drazin Vrt, Черногория
€ 400,000
U2-321. Большая недвижимость в Столиве на первой линии Большая недвижимость на продажу & nbs…
Коммерческая
Кавач, Черногория
€ 260,000
U2-331. Урбанизированный участок в КавацеУрбанизированный участок для продажи в Каваце, Тива…
Коммерческая
Прчань, Черногория
€ 270,000
D9-815. Участок в Пркандже с проектом у моряУчасток для продажи в Которской бухте, Пркань, …
Коммерческая
Прчань, Черногория
€ 600,000
U9-101. Участок линии фронта в Пркандже с разрешением на строительствоУчасток линии фронта в…
Коммерческая
Муо, Черногория
373 м²
€ 600,000
K2-053. Мини-отель в Муо ( Котор )Продается отличный мини-отель, всего в двадцати минутах хо…
Коммерческая
Троица, Черногория
€ 130,000
U2-350. Урбанизированный участок с видом на мореПродается участок с видом на море в стадии с…
Отель
Прчань, Черногория
1 630 м²
€ 3,800,000
К2-004. Отель в СтоливеКомфортабельный отель с рестораном в эксклюзивном месте на берегу Кот…
Отель 6 комнат
Муо, Черногория
6 Количество комнат
380 м²
Количество этажей 3
€ 500,000
К продаже предлагается апарт-отель в Которе, площадью 380 м2. Отель состоит из 4 апартаменто…
Отель 6 спален
Муо, Черногория
380 м²
Цена по запросу
Отель 5 спален
Прчань, Черногория
400 м²
€ 1,600,000
Дом представляет собой исторический памятник архитектуры, один из самых старых домом в з…
Отель
Прчань, Черногория
400 м²
€ 2,200,000
Бутик отель европейского уровня, не имеющий пока аналогов на черногорском побережье. Это…
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