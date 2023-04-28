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Отели с видом на море в Прчань, Черногория

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6 объектов найдено
Отель в Прчань, Черногория
Отель
Прчань, Черногория
670 м²
€ 1,500,000
K4-009. Апарт-отель в ПрканджеПродажа красивой виллы. & NBSP; Эта великолепная вилла располо…
Отель в Прчань, Черногория
Отель
Прчань, Черногория
1 630 м²
€ 3,800,000
К2-004. Отель в СтоливеКомфортабельный отель с рестораном в эксклюзивном месте на берегу Кот…
Отель 6 комнат в Муо, Черногория
Отель 6 комнат
Муо, Черногория
6 Количество комнат 380 м² Количество этажей 3
€ 500,000
К продаже предлагается апарт-отель в Которе, площадью 380 м2. Отель состоит из 4 апартаменто…
Отель 6 спален в Муо, Черногория
Отель 6 спален
Муо, Черногория
380 м²
Цена по запросу
Отель 5 спален в Прчань, Черногория
Отель 5 спален
Прчань, Черногория
400 м²
€ 1,600,000
Дом представляет собой исторический памятник архитектуры, один из самых старых домом в з…
Отель в Прчань, Черногория
Отель
Прчань, Черногория
400 м²
€ 2,200,000
Бутик отель европейского уровня, не имеющий пока аналогов на черногорском побережье. Это…
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