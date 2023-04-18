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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Podi-Sasovici, Черногория

1 объект найдено
Коммерческаяв Podi, Черногория
Коммерческая
Podi, Черногория
350 м² Количество этажей 2
€ 160,000
U5-114. Урбанизированный участок с видом на море ПодиПродается плоский участок в деревне Под…

Параметры недвижимости в Podi-Sasovici, Черногория

с видом на горы
с бассейном
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