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Отели в Подгорица, Черногория

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1 объект найдено
Отель 70 комнат в Подгорица, Черногория
Отель 70 комнат
Подгорица, Черногория
Комнаты 70
Площадь 6 788 м²
Количество этажей 5
€ 7,800,000
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