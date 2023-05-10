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Коммерческая недвижимость в Подгорица, Черногория

30 объектов найдено
Отель 70 комнат в Подгорица, Черногория
Отель 70 комнат
Подгорица, Черногория
Комнаты 70
Площадь 6 788 м²
Количество этажей 5
€ 7,800,000
Коммерческая в Подгорица, Черногория
Коммерческая
Подгорица, Черногория
€ 1,630,000
Коммерческая в Подгорица, Черногория
Коммерческая
Подгорица, Черногория
€ 400,000
Коммерческая в Подгорица, Черногория
Коммерческая
Подгорица, Черногория
Площадь 57 м²
Этаж 1
€ 99,000
Коммерческая в Подгорица, Черногория
Коммерческая
Подгорица, Черногория
€ 1,060,000
Коммерческая в Подгорица, Черногория
Коммерческая
Подгорица, Черногория
Площадь 131 м²
€ 140,000
Коммерческая 2 спальни в Подгорица, Черногория
Коммерческая 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
€ 150,000
Коммерческая в Подгорица, Черногория
Коммерческая
Подгорица, Черногория
Площадь 1 990 м²
Цена по запросу
Инвестиционная 1 спальня в Подгорица, Черногория
Инвестиционная 1 спальня
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
€ 240,000
Коммерческая в Подгорица, Черногория
Коммерческая
Подгорица, Черногория
Площадь 107 м²
€ 449,400
Инвестиционная 1 спальня в Подгорица, Черногория
Инвестиционная 1 спальня
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€ 57,000
Инвестиционная 2 спальни в Подгорица, Черногория
Инвестиционная 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€ 240,000
Инвестиционная 2 ванных в Подгорица, Черногория
Инвестиционная 2 ванных
Подгорица, Черногория
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€ 210,000
Инвестиционная 1 спальня в Подгорица, Черногория
Инвестиционная 1 спальня
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 280 м²
€ 128,750
Инвестиционная в Подгорица, Черногория
Инвестиционная
Подгорица, Черногория
Площадь 90 м²
€ 700
Инвестиционная 2 спальни в Подгорица, Черногория
Инвестиционная 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€ 75,000
Инвестиционная 1 спальня в Подгорица, Черногория
Инвестиционная 1 спальня
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
€ 33,990
Инвестиционная 5 спален в Подгорица, Черногория
Инвестиционная 5 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
€ 153,000
Инвестиционная 2 спальни в Подгорица, Черногория
Инвестиционная 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
€ 80,000
Инвестиционная в Подгорица, Черногория
Инвестиционная
Подгорица, Черногория
Площадь 71 м²
€ 110,000
Инвестиционная 2 спальни в Подгорица, Черногория
Инвестиционная 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
€ 73,000
Инвестиционная 1 спальня в Подгорица, Черногория
Инвестиционная 1 спальня
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€ 51,000
Инвестиционная в Подгорица, Черногория
Инвестиционная
Подгорица, Черногория
Площадь 160 м²
€ 80,000
Инвестиционная 1 спальня в Подгорица, Черногория
Инвестиционная 1 спальня
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
€ 185,500
Инвестиционная 1 спальня в Подгорица, Черногория
Инвестиционная 1 спальня
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 40,000
Инвестиционная в Подгорица, Черногория
Инвестиционная
Подгорица, Черногория
Площадь 1 610 м²
Этаж 3
€ 1,950,000
Инвестиционная 2 ванных в Подгорица, Черногория
Инвестиционная 2 ванных
Подгорица, Черногория
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
€ 175,100
Инвестиционная в Подгорица, Черногория
Инвестиционная
Подгорица, Черногория
Площадь 41 м²
€ 55,000
Инвестиционная в Подгорица, Черногория
Инвестиционная
Подгорица, Черногория
Площадь 19 м²
€ 22,000
Коммерческая в Подгорица, Черногория
Коммерческая
Подгорица, Черногория
€ 190,000
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