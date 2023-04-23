Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Бар
  4. Бар
  5. Петровац
  6. Доходные дома

Доходные дома с видом на горы в Петровац, Черногория

Доходный дом В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 1 спальня в Черногория, Черногория
Коммерческая 1 спальня
Черногория, Черногория
52 м²
€ 85,000
Код объекта - 1.25.2.10599Квартира с 1 спальней в курортном поселке Утеха на второй линии мо…
Отель 3 спальни в Черногория, Черногория
Отель 3 спальни
Черногория, Черногория
180 м²
€ 850,000
Код объекта - 1.26.17.7551Хостел на 30 человек Старом Городе Котора.Состоит из 4 этажей с вн…
Отель 6 спален в Черногория, Черногория
Отель 6 спален
Черногория, Черногория
200 м²
€ 546,000
Код объекта - 1.30.17.7186Мини-отель находится в 350 метрах от пляжа Бечичи. Апартаменты пол…
Отель 15 комнат в Рисан, Черногория
Отель 15 комнат
Рисан, Черногория
15 Количество комнат 960 м² Количество этажей 4
€ 4,200,000
Эксклюзивный Бутик отель расположен на берегу Которского залива у подножия холма Святого Иль…
Коммерческая 12 спален в Биела, Черногория
Коммерческая 12 спален
Биела, Черногория
12 ванных комнат 665 м²
€ 3,000,000
Недвижимость на продажу в Черногории - Небольшой отель на первой линии к морю в Биеле, Герце…
Отель в Черногория, Черногория
Отель
Черногория, Черногория
130 м²
€ 355,000
Код объекта - 8.25.17.10750Продаётся мини отель на 6 номеров в Баре.  Отель состоит из двух …
Ресторан, кафе в Черногория, Черногория
Ресторан, кафе
Черногория, Черногория
43 м²
€ 75,000
Код объекта - 4.25.16.10149Коммерческое помещение в центре Бара Характеристики объекта: - ко…
Отель 6 спален в Община Бар, Черногория
Отель 6 спален
Община Бар, Черногория
600 м²
€ 600,000
Код объекта - 1.25.17.7870Вилла расположена в Черногории, город Бар, в тихом месте в пешей д…
Отель 24 спальни в Бар, Черногория
Отель 24 спальни
Бар, Черногория
1 200 м²
€ 964,000
NUM 797
Коммерческая 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Коммерческая 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
64 м²
€ 83,000
Код объекта - 1.20.2.7467Квартира на берегу живоспиного Бока-Которского залива.Она расположе…
Коммерческая в Черногория, Черногория
Коммерческая
Черногория, Черногория
€ 2,250,000
Код объекта - 1.25.18.4587Земельный участок находится на 1 линии моря в городе Бар.  В 5 мин…
Коммерческая в Черногория, Черногория
Коммерческая
Черногория, Черногория
36 м²
€ 95,000
Код объекта - 5.30.730.10978Предлагается к продаже квартира студия в Пржно. Площадь квартиры…
Realting.com
Перейти