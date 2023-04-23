Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
20
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Черногории
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Доходный дом
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Община Бар
Бар
Петровац
Доходные дома
Доходные дома в Петровац, Черногория
Доходный дом
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель 19 комнат
Сутоморе, Черногория
19 Количество комнат
399 м²
Количество этажей 3
€ 370,000
Небольшой, уютный апарт-отель находится в местечке Сутоморе, Барская Ривьера. До города Бар …
Отель
Жабляк, Черногория
350 м²
€ 350,000
K4-032. Мини-отель с рестораном на реке Тара. Продается мини-отель площадью 350 кв.м., распо…
Коммерческая 47 комнат
Zelenika-Kuti, Черногория
47 Количество комнат
3 500 м²
€ 4,000,000
3-звёздочный отельный комплекс, который расположен на побережье Адриатического моря, в эколо…
Отель
Черногория, Черногория
1 000 м²
€ 4,300,000
Код объекта - 1.30.17.10198Предлагается к продаже отель на 1 линии в Рафаиловичи, Будванская…
Коммерческая
Будва, Черногория
€ 1,686,900
U4-264. Urbanised Plot in Budva, Mogren For sale beautiful panoramic sea view plot in Budva.…
Отель 5 комнат
Херцег-Нови, Черногория
5 Количество комнат
130 м²
Количество этажей 2
€ 420,000
Небольшой отель на первой линии моря! Пешеходная набережная в старом городе Херцег Нови, отл…
Коммерческая 2 спальни
Черногория, Черногория
90 м²
€ 70,000
Код объекта - 2.25.2.10496Дом в Сутоморе Площадь дома 90 м2. Участок земли 300 м2. Планировк…
Офис
Будва, Черногория
70 м²
€ 315,000
Офис класса люкс в бизнес центре TQ Plaza, общей площадью 70 м кв. Престижное местоположение…
Доходный дом
Черногория, Черногория
250 м²
€ 2,200,000
Красивый небольшой курорт середины века с собственным аутентичным рестораном на берегу моря …
Инвестиционная
Будва, Черногория
€ 450,000
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
Коммерческая 2 спальни
Черногория, Черногория
106 м²
€ 255,000
Код объекта - 1.25.2.8008Квартира в центре Бара, в новом доме. Квартира с 2 спальнями, гости…
Коммерческая
Будва, Черногория
70 м²
€ 315,000
Высококлассное коммерческое помещение в одном из самых популярных и заполняемых отелей катег…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты