Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Черногория
  4. Петровац
  5. Рестораны, кафе

Кафе и рестораны с видом на море в Петровац, Черногория

коммерческая недвижимость
11
отели
3
Ресторан, кафе В архив
Очистить
1 объект найдено
Ресторан, кафе 20 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Buljarica, Черногория
Ресторан, кафе 20 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Buljarica, Черногория
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 1 723 м²
Продается турисско-гостиничный комплекс, состоящий из 11 квартир (всего 50 мест), ресторана …
€3,24 млн
Realting.com
Перейти