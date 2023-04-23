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Коммерческая недвижимость в Петровац, Черногория

11 объектов найдено
Отель 18 комнат в Петровац, Черногория
Отель 18 комнат
Петровац, Черногория
18 Количество комнат 840 м² Количество этажей 4
€ 650,000
Просторный апарт-отель в Петроваце, всего в 300 метрах от моря. В составе объекта: 16 апарта…
Отель 10 комнат в Петровац, Черногория
Отель 10 комнат
Петровац, Черногория
10 Количество комнат 500 м² Количество этажей 3
€ 735,000
Отличное предложение! Небольшой апарт-отель в центральном месте города Петровац. Полностью о…
Отель 5 комнат в Петровац, Черногория
Отель 5 комнат
Петровац, Черногория
5 Количество комнат 160 м² Количество этажей 3
€ 350,000
Дом расположен всего в десяти минутах ходьбы от города Петровац на берегу моря. Три этажа, н…
Отель 8 спален в Петровац, Черногория
Отель 8 спален
Петровац, Черногория
427 м²
€ 1,000,000
NUM 760 В красивом курортном городе Петровац продается дом - мини-отель общей площадью 427 м…
Отель 10 спален в Петровац, Черногория
Отель 10 спален
Петровац, Черногория
450 м²
€ 760,000
NUM 2707 Продается мини-отель в районе Петровац, недалеко от города Будва. Четырехэтажное…
Коммерческая в Петровац, Черногория
Коммерческая
Петровац, Черногория
1 330 м²
€ 1,700,000
K3-009. Hotel in PetrovacFor sale beautiful hotel in Petrovac  The modern hotel is loc…
Коммерческая 18 комнат в Петровац, Черногория
Коммерческая 18 комнат
Петровац, Черногория
18 Количество комнат 556 м²
€ 1,200,000
Отель на набережной в Петроваце, Будва Отель площадью 556м2 состоит из двух зданий + неболь…
Коммерческая в Петровац, Черногория
Коммерческая
Петровац, Черногория
€ 400,000
Здание на 9 квартир расположен в районе Медински Крш, в 500 метрах от моря, завершены грубые…
Коммерческая в Петровац, Черногория
Коммерческая
Петровац, Черногория
425 м²
€ 578,000
Продажа коммерческого помещения под банк, ресторан или магазин
Коммерческая 11 комнат в Петровац, Черногория
Коммерческая 11 комнат
Петровац, Черногория
11 Количество комнат 480 м²
€ 696,000
Мини-отель находится недалеко от автовокзала, примерно на 50 метров выше. Он имеет 4 уровня …
Коммерческая 12 комнат в Петровац, Черногория
Коммерческая 12 комнат
Петровац, Черногория
12 Количество комнат 500 м²
€ 790,000
Прекрасная инвестиция! Отель площадью 500 м2, состоящий из 12 апартаментов. Каждый апарта…
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