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Черногория
Община Котор
Пераст
Коммерческая недвижимость в Пераст, Черногория
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7 объектов найдено
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Отель
Столив, Черногория
1 630 м²
€ 2,700,000
Отель в Столиве ( Которский Залив, Черногория ) Построен в 2006 г. Отремонтирован и юсоверше…
Отель 11 спален
Пераст, Черногория
1 000 м²
€ 4,400,000
NUM 4361 Продается отель в небольшом барочном городке Пераст, который находится под защитой…
Коммерческая 8 спален
Столив, Черногория
165 м²
€ 425,000
Код объекта - 1.26.2.10578Трехэтажный дом в Столиве на первой береговой линии.Столив - одно …
Коммерческая 3 спальни
Пераст, Черногория
3 ванных комнат
209 м²
€ 380,000
The restaurant and 3 apartmentsfor salein Montenegro,in the centre of Risan, in the old part…
Отель 26 спален
Столив, Черногория
1 630 м²
€ 2,700,000
Код объекта - 1.26.17.10316Отель в Столиве (Которский залив, Черногория) * Построен в 2006 г…
Отель 34 спальни
Пераст, Черногория
969 м²
€ 3,900,000
Бутик-отель в г. Пераст - действующий гостиничный комплекс с 11 апартаментами высокого у…
Отель 28 спален
Столив, Черногория
28 ванных комнат
1 630 м²
€ 4,095,000
Продается отель в Столиве , Боко-Которская Бухта. Площадь отеля 1630 м2 + 1000 м2 парковой з…
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