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Продажа офисных помещений в Община Цетине, Черногория

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Офис с кондиционером в Цетинье, Черногория
Офис с кондиционером
Цетинье, Черногория
Площадь 123 м²
Продаются полностью оборудованные помещения под бизнес в строящемся комплексе The Old Bakery…
€130,000
Realting.com
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