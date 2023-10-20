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Отели в Община Цетине, Черногория

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 3 спальни в Община Цетине, Черногория
Отель 3 спальни
Община Цетине, Черногория
Комнаты 3
Площадь 250 м²
На первом этаже находится кухня, столовая, просторная гостиная, ванная комната и коридор. Н…
€230,000
Realting.com
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