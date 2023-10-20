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Коммерческая недвижимость в Община Цетине, Черногория

3 объекта найдено
Офис с кондиционером в Цетинье, Черногория
Офис с кондиционером
Цетинье, Черногория
Площадь 123 м²
Продаются полностью оборудованные помещения под бизнес в строящемся комплексе The Old Bakery…
€130,000
Отель 3 спальни в Община Цетине, Черногория
Отель 3 спальни
Община Цетине, Черногория
Комнаты 3
Площадь 250 м²
На первом этаже находится кухня, столовая, просторная гостиная, ванная комната и коридор. Н…
€230,000
Коммерческая в Цетинье, Черногория
Коммерческая
Цетинье, Черногория
U4-215. Участок в ЦетинеУрбанизированный участок для продажи в Цетине, Черногория. Общая пло…
€74,000
Realting.com
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