Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
20
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Черногории
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Офисы
Продажа офисных помещений в Черногории
коммерческая недвижимость
998
рестораны
51
отели
399
производственные здания
1
доходные дома
69
инвестиционная недвижимость
42
магазины
1
Офис
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Прчань, Черногория
€ 565,950
U5-118. Урбанизированный участок в Пркандже, Котор.Продается урбанизированный участок в Прка…
Коммерческая
Черногория, Черногория
€ 400,000
Код объекта - 1.25.18.3915Земельный участок со своим выходом на море. Участок находится в ку…
Ресторан, кафе
Черногория, Черногория
43 м²
€ 75,000
Код объекта - 4.25.16.10149Коммерческое помещение в центре Бара Характеристики объекта: - ко…
Отель 14 комнат
Будва, Черногория
14 Количество комнат
770 м²
Количество этажей 7
€ 1,850,000
Красивый, хорошо оформленный бутик - отель 3 звезды. Рецепция, ресторан и гараж находятся на…
Отель
Будва, Черногория
215 м²
€ 350,000
Трехэтажная вилла расположена в г. Будва в 10 минутах ходьбы от Славянского пляжа Старого го…
Ресторан, кафе
Черногория, Черногория
30 м²
€ 66,000
Код объекта - 9.25.16.10897Продается офисное помещение в центре г.Бар на бульваре. Площадь …
Доходный дом
Община Биело-Поле, Черногория
740 м²
€ 1,095,305
Коммерческая
Тиват, Черногория
265 м²
€ 690,000
K3-002. Коммерческое помещение для ресторана или магазина в Тивате. Большое коммерческое пом…
Отель 12 спален
Тиват, Черногория
1 200 м²
€ 1,500,000
Отель 3 спальни
Черногория, Черногория
150 м²
€ 230,000
Код объекта - 4.25.17.10545Двухэтажный мини – отель в Добра Вода рядом с морем Характеристик…
Коммерческая
Котор, Черногория
24 м²
1/3 Этаж
€ 100,000
K5-001. Коммерческие помещения, в центре Котора. Продается коммерческая площадь - 24 & nbsp;…
Отель 15 спален
Черногория, Черногория
760 м²
€ 780,000
Код объекта - 2.25.17.2654Новый 4-х этажный мини-отелть в Добрых Водах. Площадь отеля 760м2.…
Регионы с недвижимостью на продажу
Бар
Будва
Подгорица
Параметры недвижимости в Черногории
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты