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Купить доходный дом в Община Никшич, Черногория

Никшич
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Доходный дом В архив
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1 объект найдено
Доходный домв Никшич, Черногория
Доходный дом
Никшич, Черногория
€ 1,200,000
Коммерческий комплекс на продажу в Никшиче Этот коммерческий комплекс расположен на главной …

Параметры недвижимости в Община Никшич, Черногория

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с бассейном
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