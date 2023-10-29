ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Черногория
Община Никшич
Гостиницы, отели
Отели в Община Никшич, Черногория
Отель
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Будва, Черногория
718 м²
NUM 4033 Мы рады предоставить фантастическую возможность приобрести просторное коммерческ…
€1,10 млн
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Черногория
25 м²
Код объекта - 0.n/a.16.Продается офисное 2-уровневое помещение 25м2 (укнижено 21м2) в Македо…
€51,500
Рекомендовать
Коммерческая
Бар, Черногория
У9-1002. Инвестиционное предложениеНа продажу предлагается неурбанизированный участок, котор…
€148,558
Рекомендовать
Коммерческая 20 комнат
Seoce, Черногория
20
1 680 м²
Есть разрешение на строительство,заплачены комуналии. Отель ( Будва, Сеоце ) общей площадью…
€555,000
Рекомендовать
Коммерческая
Ковачко поле, Черногория
У4-292. Урбанизированный участок под строительство виллы в БудвеПродается урбанизированный у…
€98,945
Рекомендовать
Отель для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Черногория
1 000 м²
Код объекта - 00197Новый 4-х этажный отель общей площадью 1000м2. На первом этаже : 2 четыре…
€775,737
Рекомендовать
Отель
Столив, Черногория
1 630 м²
Отель в Столиве ( Которский Залив, Черногория ) Построен в 2006 г. Отремонтирован и юсоверше…
€2,69 млн
Рекомендовать
Коммерческая 400 спален с пирсом
Черногория
400
235 м²
Код объекта - 0.n/a.2. Вилла в жилом комплексе на 1 линии в Коштанице Основные характ…
€683,367
Рекомендовать
Коммерческая 1 спальня с парковкой
Мелинье, Черногория
1
64 м²
Код объекта - 1.20.2.7467Квартира на берегу живоспиного Бока-Которского залива.Она расположе…
€82,202
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с гаражом
Будва, Черногория
13 м²
Ищете красивую квартиру недалеко от моря? Не упустите возможность стать обладателем квартиры…
€16,000
Рекомендовать
Доходный дом с парковкой
Бар, Черногория
390 м²
Мини-отель расположен в Илино, Бар, Жилая площадь: 356 м² + гараж 34 м². Участок: 558м2 Номе…
€348,087
Рекомендовать
Коммерческая 30 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
30
2 688 м²
The hotel was built in 2019. The official opening took place on July 15, 2021. It is located…
Цена по запросу
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL