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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Черногории

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22 объекта найдено
Коммерческая 14 комнатв Бар, Черногория
Коммерческая 14 комнат
Бар, Черногория
14 Количество комнат 850 м² Количество этажей 4
€ 1,600,000
Вилла с 14 апартаментами и видом на море в Баре! От моря всего 700 метра по ровной местност…
Доходный дом 9 спаленв Katun-Rezevici, Черногория
Доходный дом 9 спален
Katun-Rezevici, Черногория
10 Количество комнат Количество этажей 4
€ 1,200,000
Apartment type house with land for construction of 6 more buildings for sale The house is l…
Отель 9 комнатв Котор, Черногория
Отель 9 комнат
Котор, Черногория
9 Количество комнат 550 м²
€ 1,900,000
На продажу выставлен отель в самом сердце города Котор. Отель расположен в средиземноморском…
Отель 5 спаленв Buljarica, Черногория
Отель 5 спален
Buljarica, Черногория
5 ванных комнат 420 м² Количество этажей 2
€ 650,000
Исключительно красивый апарт-отель, состоящий из 5 апартаментов с одной спальней с собственн…
Отель 14 комнатв Добра Вода, Черногория
Отель 14 комнат
Добра Вода, Черногория
14 Количество комнат
€ 700,000
Продается действующий отель в местечке Добра Вода, Барская ривьера. Отель располагает 14 …
Отельв Добра Вода, Черногория
Отель
Добра Вода, Черногория
€ 250,000
Продается мини-отель в поселке Добра Вода, Барская ривьера. Четырехэтажный дом площадью 4…
Доходный дом 22 комнатыв Бар, Черногория
Доходный дом 22 комнаты
Бар, Черногория
22 Количество комнат 1 454 м² Количество этажей 8
€ 3,700,000
Полностью действующий 4-звездочный отель на побережье Адриатики с собственным пляжем. Отель…
Отельв Сутоморе, Черногория
Отель
Сутоморе, Черногория
€ 590,000
Продается мини-отель в Ратаце, Барская ривьера. Мини-отель общей площадью 400м2 располага…
Отель 7 спаленв Черногория, Черногория
Отель 7 спален
Черногория, Черногория
275 м² Количество этажей 3
€ 1,200,000
4-звездочный отель, расположенный в Херцег-Нови, Черногория. Общая площадь с земельным участ…
Отель 3 комнатыв Zupci, Черногория
Отель 3 комнаты
Zupci, Черногория
3 Количество комнат 3 ванных комнат 92 м²
Цена по запросу
Комплекс эксклюзивных вилл и апартаментов с бассейнами и потрясающим видом на море, с видом …
Коммерческаяв Котор, Черногория
Коммерческая
Котор, Черногория
1 029 м²
€ 1,300,000
Площадь участка: 1.029m2 Площадь городских участков: 1.029m2 Строительный индекс: 2.0 Раз…
Коммерческаяв Zupci, Черногория
Коммерческая
Zupci, Черногория
3 255 м²
€ 3,502
Budva, Sveti Stefan - урбанизированная земля для строительства жилого комплекса &NBSP; Об…
Коммерческаяв Zupci, Черногория
Коммерческая
Zupci, Черногория
2 111 м²
€ 800,000
&NBSP; Площадь участка: 2111 м2 Площадь городского участка: 2111 м2 Строительный индекс: …
Отель 21 комнатав Тиват, Черногория
Отель 21 комната
Тиват, Черногория
21 Количество комнат 1 200 м² Количество этажей 3
€ 1,800,000
Гостиница - новостройка с 10 квартирами, большой террасой и просторным гаражом (300 м2). Ст…
Отель 11 комнатв Добра Вода, Черногория
Отель 11 комнат
Добра Вода, Черногория
11 Количество комнат 400 м² Количество этажей 3
€ 318,000
Небольшой мини-отель в поселке Добрые Воды Барской Ривьеры. Отель площадью 400 м2, располо…
Отель 8 комнатв Будва, Черногория
Отель 8 комнат
Будва, Черногория
8 Количество комнат 215 м²
€ 350,000
Трехэтажная вилла расположена в г. Будва в 10 минутах ходьбы от Славянского пляжа Старого …
Отель 14 комнатв Сутоморе, Черногория
Отель 14 комнат
Сутоморе, Черногория
14 Количество комнат 480 м² Количество этажей 4
€ 450,000
Небольшой отель с собственным бассейном, предлагается к продаже в Сутоморе. Площадь отеля -…
Отель 7 комнатв Будва, Черногория
Отель 7 комнат
Будва, Черногория
7 Количество комнат 435 м² Количество этажей 3
€ 720,000
К продаже предлагается апарт-отель в уютном районе Будвы. Отель прекрасно подойдёт для семей…
Инвестиционная 9 спаленв Борети, Черногория
Инвестиционная 9 спален
Борети, Черногория
7 ванных комнат 330 м²
€ 650,000
Площадь:  двор 189 кв.м. + основание дома 141 кв.м. Участок: 330 кв.м. До моря: 500 м.,  п…
Отель 11 спаленв Будва, Черногория
Отель 11 спален
Будва, Черногория
10 ванных комнат 361 м²
€ 350,000
Отель расположен в курортном поселке Добра Вода, рядом с городом Бар. Находится на расстоян…
Отель 18 комнатв Тиват, Черногория
Отель 18 комнат
Тиват, Черногория
18 Количество комнат 600 м²
€ 2,625,000
Комфортный, компактный отель в Тивате, уровень три звезды на берегу одного из красивейших за…
Отель 13 комнатв Бечичи, Черногория
Отель 13 комнат
Бечичи, Черногория
13 Количество комнат 1 490 м² Количество этажей 5
€ 2,400,000
Мини-отель расположен в курортном городке Бечичи, который известен как «Золотая жемчужина…

Регионы с недвижимостью на продажу

Биела
Петровац
Колашин
Доброта
Пераст
Жабляк
Lustica
Рисан
Даниловград
Община Даниловград
Ульцинь
Golubovci
Golubovci City Municipality
Зеленика
Сутоморе
Ljesnica
Podi-Sasovici
Stari Bar
Никшич
Цетинье

Параметры недвижимости в Черногории

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