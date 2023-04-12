Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Производственные помещения

Купить производственное здание в Черногории

коммерческая недвижимость
998
рестораны
51
отели
399
офисы
14
доходные дома
69
инвестиционная недвижимость
42
магазины
1
Производство В архив
Очистить
1 объект найдено
Производствов Херцег-Нови, Черногория
Производство
Херцег-Нови, Черногория
170 м²
€ 80,000
Салон оборудован по новейшим европейским профессиональным стандартам. Вся мебель эксклю…

Регионы с недвижимостью на продажу

Херцег-Нови

Параметры недвижимости в Черногории

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти