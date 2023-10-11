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Коммерческая недвижимость с бассейном в Lustica, Черногория

2 объекта найдено
Коммерческая 2 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Lustica, Черногория
Коммерческая 2 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Lustica, Черногория
Комнаты 3
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
Вилла премиум класса, расположенная в непосредственной близости от первых двух лунок люксово…
€2,23 млн
Коммерческая 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Lustica, Черногория
Коммерческая 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Lustica, Черногория
Комнаты 4
Площадь 214 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный таунхаус расположен в непосредственной близости к первым двум лункам на гольф-по…
€1,82 млн
Realting.com
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