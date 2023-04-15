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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Lustica, Черногория

3 объекта найдено
Коммерческаяв Lustica, Черногория
Коммерческая
Lustica, Черногория
€ 220,000
U2-1001. Земельный участок на продажу 2000 кв.м., всего 500 метров от моря + Проект идеи для…
Коммерческаяв Mrkovi, Черногория
Коммерческая
Mrkovi, Черногория
€ 2,800,000
U3-146. Участок в КрасичиБольшой участок площадью 13000 кв. Расположен в Красичи, первая бе…
Коммерческаяв Klinci, Черногория
Коммерческая
Klinci, Черногория
2 088 м²
€ 282,000
U5-115. Plot with panoramic sea views, LusticaLand for sale 2088 m2 with panoramic views of …

Параметры недвижимости в Lustica, Черногория

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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