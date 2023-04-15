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Купить доходный дом в Lustica, Черногория

Доходный дом В архив
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1 объект найдено
Доходный домв Lustica, Черногория
Доходный дом
Lustica, Черногория
370 м²
€ 1,590,000
Этот большой дом площадью 370 м2 с террасами 210 м2 расположен на первой линии в Крашичах. У…

Параметры недвижимости в Lustica, Черногория

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с бассейном
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