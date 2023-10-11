ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Черногория
Lustica
Гостиницы, отели
Отели с бассейном в Lustica, Черногория
коммерческая недвижимость
6
Отель
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель 133 спальни с террасой
Izlasci, Черногория
133
1
45 м²
Предлагаем вашему вниманию 5-звездочный отель в центре города Колашин. SPA и оздоровительный…
€250,000
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море
Крашичи, Черногория
U5-121. Участок в Люстице, Красичи Продается участок, который находится в городе Красичи и …
€199,729
Рекомендовать
Коммерческая 4 спальни
Черногория, Черногория
4
126 м²
Код объекта - 1.25.2.10588Дом в городе Бар, район Шушань общей площадью 126м2 Структура : на…
€136,565
Рекомендовать
Доходный дом 8 спален с парковкой
Черногория, Черногория
8
524 м²
3
Отель под ремонт с видом на море на продажу в Петроваце. Отель состоит из четырех уровней. П…
€589,801
Рекомендовать
Отель 9 спален с террасой
Черногория, Черногория
9
300 м²
Код объекта - 2.25.17.8949Продается четырехэтажный мини отель в Барской ривьере, в 300 метра…
€292,994
Рекомендовать
Отель 55 спален
Черногория, Черногория
55
3 000 м²
Код объекта - 7.29.17.10318Отель площадью 3 000 м2 расположен в тихом районе города Улцинь, …
€2,38 млн
Рекомендовать
Отель 16 спален с видом на море, с охраной
Черногория, Черногория
16
773 м²
Код объекта - 1.30.17.7189Готовый бизнес в Бечичи, в состав которого входят апартаменты, тор…
€824,357
Рекомендовать
Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh
Колашин, Черногория
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
€247,400
Рекомендовать
Отель 42 комнаты с парковкой, с террасой, с бассейном
Будва, Черногория
42
1 150 м²
4
Отель на продажу в Будве, всего в 200 метрах от пляжа. Площадь отеля составляет 1150 м2, ест…
€2,09 млн
Рекомендовать
Ресторан, кафе с парковкой
Черногория, Черногория
93 м²
Код объекта - 1.30.16.4696Год постройки здания: 2011 Площадь:93 м.кв. Описание: Офисное поме…
€168,232
Рекомендовать
Отель 8 спален
Черногория, Черногория
8
Код объекта - 1.30.17.10576Предлагается к продаже дом под реконструкцию, как мини-отель. Дан…
€390,892
Рекомендовать
Отель 6 спален
Будва, Черногория
6
6
3
ID 668 Продается трёхэтажный апарт-отель на шесть номеров в тихом и благоустроенном центр…
€930,334
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL