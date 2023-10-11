Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Черногория
  4. Lustica
  5. Гостиницы, отели

Отели с бассейном в Lustica, Черногория

коммерческая недвижимость
6
Отель В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель 133 спальни с террасой в Izlasci, Черногория
Отель 133 спальни с террасой
Izlasci, Черногория
Количество спален 133
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Предлагаем вашему вниманию 5-звездочный отель в центре города Колашин. SPA и оздоровительный…
€250,000
Коммерческая с видом на море в Крашичи, Черногория
Коммерческая с видом на море
Крашичи, Черногория
U5-121. Участок в Люстице, Красичи  Продается участок, который находится в городе Красичи и …
€199,729
Коммерческая 4 спальни в Черногория, Черногория
Коммерческая 4 спальни
Черногория, Черногория
Количество спален 4
Площадь 126 м²
Код объекта - 1.25.2.10588Дом в городе Бар, район Шушань общей площадью 126м2 Структура : на…
€136,565
Доходный дом 8 спален с парковкой в Черногория, Черногория
Доходный дом 8 спален с парковкой
Черногория, Черногория
Количество спален 8
Площадь 524 м²
Количество этажей 3
Отель под ремонт с видом на море на продажу в Петроваце. Отель состоит из четырех уровней. П…
€589,801
Отель 9 спален с террасой в Черногория, Черногория
Отель 9 спален с террасой
Черногория, Черногория
Количество спален 9
Площадь 300 м²
Код объекта - 2.25.17.8949Продается четырехэтажный мини отель в Барской ривьере, в 300 метра…
€292,994
Отель 55 спален в Черногория, Черногория
Отель 55 спален
Черногория, Черногория
Количество спален 55
Площадь 3 000 м²
Код объекта - 7.29.17.10318Отель площадью 3 000 м2 расположен в тихом районе города Улцинь, …
€2,38 млн
Отель 16 спален с видом на море, с охраной в Черногория, Черногория
Отель 16 спален с видом на море, с охраной
Черногория, Черногория
Количество спален 16
Площадь 773 м²
Код объекта - 1.30.17.7189Готовый бизнес в Бечичи, в состав которого входят апартаменты, тор…
€824,357
Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh в Колашин, Черногория
Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh
Колашин, Черногория
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
€247,400
Отель 42 комнаты с парковкой, с террасой, с бассейном в Будва, Черногория
Отель 42 комнаты с парковкой, с террасой, с бассейном
Будва, Черногория
Комнаты 42
Площадь 1 150 м²
Количество этажей 4
Отель на продажу в Будве, всего в 200 метрах от пляжа. Площадь отеля составляет 1150 м2, ест…
€2,09 млн
Ресторан, кафе с парковкой в Черногория, Черногория
Ресторан, кафе с парковкой
Черногория, Черногория
Площадь 93 м²
Код объекта - 1.30.16.4696Год постройки здания: 2011 Площадь:93 м.кв. Описание: Офисное поме…
€168,232
Отель 8 спален в Черногория, Черногория
Отель 8 спален
Черногория, Черногория
Количество спален 8
Код объекта - 1.30.17.10576Предлагается к продаже дом под реконструкцию, как мини-отель. Дан…
€390,892
Отель 6 спален в Будва, Черногория
Отель 6 спален
Будва, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
ID 668 Продается трёхэтажный апарт-отель на шесть номеров в тихом и благоустроенном центр…
€930,334
Realting.com
Перейти