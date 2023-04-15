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Купить отель в Lustica, Черногория

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1 объект найдено
Отельв Lustica, Черногория
Отель
Lustica, Черногория
460 м²
€ 2,000,000
Код объекта - 1.28.17.7181Продается отель в Крашичах на первой линии моря со своим пляжем па…

Параметры недвижимости в Lustica, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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