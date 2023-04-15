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Купить коммерческую недвижимость в Lustica, Черногория

5 объектов найдено
Доходный домв Lustica, Черногория
Доходный дом
Lustica, Черногория
370 м²
€ 1,590,000
Этот большой дом площадью 370 м2 с террасами 210 м2 расположен на первой линии в Крашичах. У…
Коммерческаяв Lustica, Черногория
Коммерческая
Lustica, Черногория
€ 220,000
U2-1001. Земельный участок на продажу 2000 кв.м., всего 500 метров от моря + Проект идеи для…
Коммерческаяв Mrkovi, Черногория
Коммерческая
Mrkovi, Черногория
€ 2,800,000
U3-146. Участок в КрасичиБольшой участок площадью 13000 кв. Расположен в Красичи, первая бе…
Коммерческаяв Klinci, Черногория
Коммерческая
Klinci, Черногория
2 088 м²
€ 282,000
U5-115. Plot with panoramic sea views, LusticaLand for sale 2088 m2 with panoramic views of …
Отельв Lustica, Черногория
Отель
Lustica, Черногория
460 м²
€ 2,000,000
Код объекта - 1.28.17.7181Продается отель в Крашичах на первой линии моря со своим пляжем па…

Параметры недвижимости в Lustica, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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