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Купить отель в Ljesnica, Черногория

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1 объект найдено
Отель 14 спаленв Kukulje, Черногория
Отель 14 спален
Kukulje, Черногория
656 м²
€ 5,270,000
Мини-отель в Добра Вода в 30 метрах от моря. Площадь отеля 656 м2, а площадь участка 800 м2…
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