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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Которе, Черногория

3 объекта найдено
Коммерческаяв Котор, Черногория
Коммерческая
Котор, Черногория
€ 98,000
U3-344. Урбанизированная недвижимость с видом на море для строительства квартир Срочная прод…
Коммерческаяв Котор, Черногория
Коммерческая
Котор, Черногория
800 м² Количество этажей 3
€ 3,000,000
К2-030. Семейный апарт-отель в КотореПродажа & NBSP; Мини апарт отель в Черногории, Котор.& …
Коммерческаяв Котор, Черногория
Коммерческая
Котор, Черногория
626 м²
€ 3,000,000
K2-009. Мини-отель в Которе, первая береговая линияВеликолепный мини-отель на берегу Которск…
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