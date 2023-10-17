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Кафе и рестораны в Которе, Черногория

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Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Котор, Черногория
Ресторан, кафе с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Котор, Черногория
Площадь 600 м²
Этаж 4
Продается отель с рестораном, расположенный недалеко от Старого города Котора.Этот объект не…
€2,00 млн
Realting.com
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