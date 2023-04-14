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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Которе, Черногория

2 объекта найдено
Отель 9 комнатв Котор, Черногория
Отель 9 комнат
Котор, Черногория
9 Количество комнат 550 м²
€ 1,900,000
На продажу выставлен отель в самом сердце города Котор. Отель расположен в средиземноморском…
Коммерческаяв Котор, Черногория
Коммерческая
Котор, Черногория
1 029 м²
€ 1,300,000
Площадь участка: 1.029m2 Площадь городских участков: 1.029m2 Строительный индекс: 2.0 Раз…
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