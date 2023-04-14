Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Котор
  4. Котор
  5. Гостиницы, отели

Купить отель в Которе, Черногория

Отель В архив
Очистить
7 объектов найдено
Отель 9 комнатв Котор, Черногория
Отель 9 комнат
Котор, Черногория
9 Количество комнат 550 м²
€ 1,900,000
На продажу выставлен отель в самом сердце города Котор. Отель расположен в средиземноморском…
Отель 7 спаленв Котор, Черногория
Отель 7 спален
Котор, Черногория
400 м²
€ 950,000
NUM 818 Мини-отель на продажу в районе Ораховац, в Которском заливе. Объект площадью 400 м2…
Отель 8 спаленв Котор, Черногория
Отель 8 спален
Котор, Черногория
400 м²
€ 630,000
NUM 1972 Вилла расположена на побережье Которского залива, в районе Доброта, в двух километ…
Отель 28 спаленв Котор, Черногория
Отель 28 спален
Котор, Черногория
1 630 м²
Цена по запросу
NUM 2348 Отель на продажу расположен на линии фронта в Столиве, Боко-Которская бухта. Площад…
Отель 7 спаленв Котор, Черногория
Отель 7 спален
Котор, Черногория
160 м²
€ 1,500,000
NUM 2687 Трехэтажный мини-отель продается в Доброте, недалеко от города Котор. Здание общей…
Отель 11 спаленв Котор, Черногория
Отель 11 спален
Котор, Черногория
1 000 м²
€ 4,400,000
Продается отель, расположенный в маленьком городке Пераст в стиле барокко, который находится…
Отель 10 комнатв Котор, Черногория
Отель 10 комнат
Котор, Черногория
10 Количество комнат 500 м² Количество этажей 3
€ 1,350,000
Отличное инвестиционное предложение! Продаётся мини отель с рестораном, недалеко от Старого …
Realting.com
Перейти