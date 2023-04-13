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Купить доходный дом в Община Котор, Черногория

Котор
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Прчань
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Доходный дом В архив
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3 объекта найдено
Доходный домв Община Котор, Черногория
Доходный дом
Община Котор, Черногория
818 м²
€ 1,700,000
Продается коммерческое помещение с участком под застройку, Котор. Площадь коммерческого поме…
Доходный домв Котор, Черногория
Доходный дом
Котор, Черногория
500 м² Количество этажей 3
€ 1,350,000
Продажа недвижимости в Черногории -Очаровательные апартаменты с коммерческими помещениями,не…
Доходный домв Троица, Черногория
Доходный дом
Троица, Черногория
1 000 м²
€ 1,800,000
Продается современный боулинг-клуб на 8 дорожек. Котор и Тиват находятся в 10 минутах езды, …

Параметры недвижимости в Община Котор, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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