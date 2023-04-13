Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Котор
  4. Недвижимость для инвестиций

Купить инвестиционная недвижимость с видом на море в Община Котор, Черногория

Доброта
1
Инвестиционная В архив
Очистить
1 объект найдено
Инвестиционнаяв Доброта, Черногория
Инвестиционная
Доброта, Черногория
400 м²
€ 350,000
Площадь у основания – 230 кв.м. Этажность 3 Общая разрешённая площадь жилых помещений …

Параметры недвижимости в Община Котор, Черногория

с видом на горы
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти