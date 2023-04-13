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Купить отель с бассейном в Община Котор, Черногория

Котор
7
Прчань
7
Пераст
5
Доброта
2
Рисан
2
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2 объекта найдено
Отель 10 комнатв Доброта, Черногория
Отель 10 комнат
Доброта, Черногория
10 Количество комнат 550 м² Количество этажей 3
€ 2,800,000
Роскошный бутик-отель расположен на первой линии моря в Доброте и предлагает частную пляжную…
Отель 15 комнатв Рисан, Черногория
Отель 15 комнат
Рисан, Черногория
15 Количество комнат 960 м² Количество этажей 4
€ 4,200,000
Эксклюзивный Бутик отель расположен на берегу Которского залива у подножия холма Святого Иль…

Параметры недвижимости в Община Котор, Черногория

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