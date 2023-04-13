Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Котор
  4. Гостиницы, отели

Купить отель с видом на море в Община Котор, Черногория

Котор
7
Прчань
7
Пераст
5
Доброта
2
Рисан
2
Отель В архив
Очистить
12 объектов найдено
Отельв Morinj, Черногория
Отель
Morinj, Черногория
€ 6,850,000
K7-001. Новый роскошный 5-звездочный отель в Мории, Котор БэйПродается Роскошный отель с вид…
Отельв Прчань, Черногория
Отель
Прчань, Черногория
670 м²
€ 1,500,000
K4-009. Апарт-отель в ПрканджеПродажа красивой виллы. & NBSP; Эта великолепная вилла располо…
Отельв Прчань, Черногория
Отель
Прчань, Черногория
1 630 м²
€ 3,800,000
К2-004. Отель в СтоливеКомфортабельный отель с рестораном в эксклюзивном месте на берегу Кот…
Отель 6 комнатв Муо, Черногория
Отель 6 комнат
Муо, Черногория
6 Количество комнат 380 м² Количество этажей 3
€ 500,000
К продаже предлагается апарт-отель в Которе, площадью 380 м2. Отель состоит из 4 апартаменто…
Отель 6 спаленв Муо, Черногория
Отель 6 спален
Муо, Черногория
380 м²
Цена по запросу
Отель 5 спаленв Прчань, Черногория
Отель 5 спален
Прчань, Черногория
400 м²
€ 1,600,000
Дом представляет собой исторический памятник архитектуры, один из самых старых домом в з…
Отель 34 спальнив Пераст, Черногория
Отель 34 спальни
Пераст, Черногория
969 м²
€ 3,900,000
Бутик-отель в г. Пераст - действующий гостиничный комплекс с 11 апартаментами высокого у…
Отельв Прчань, Черногория
Отель
Прчань, Черногория
400 м²
€ 2,200,000
Бутик отель европейского уровня, не имеющий пока аналогов на черногорском побережье. Это…
Отель 10 комнатв Доброта, Черногория
Отель 10 комнат
Доброта, Черногория
10 Количество комнат 550 м² Количество этажей 3
€ 2,800,000
Роскошный бутик-отель расположен на первой линии моря в Доброте и предлагает частную пляжную…
Отель 18 комнатв Рисан, Черногория
Отель 18 комнат
Рисан, Черногория
18 Количество комнат 798 м² Количество этажей 4
€ 1,800,000
Мини-отель, находится на побережье Которского залива в древнейшем небольшом городе Рисан с р…
Отель 15 комнатв Рисан, Черногория
Отель 15 комнат
Рисан, Черногория
15 Количество комнат 960 м² Количество этажей 4
€ 4,200,000
Эксклюзивный Бутик отель расположен на берегу Которского залива у подножия холма Святого Иль…
Отель 7 спаленв Доброта, Черногория
Отель 7 спален
Доброта, Черногория
3 ванных комнат 174 м²
€ 1,500,000
Продается трехэтажный мини-отель в Доброте, недалеко от города Котор. Здание общей площадью …

Параметры недвижимости в Община Котор, Черногория

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти