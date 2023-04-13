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Купить отель с видом на горы в Община Котор, Черногория

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1 объект найдено
Отель 9 комнатв Котор, Черногория
Отель 9 комнат
Котор, Черногория
9 Количество комнат 550 м²
€ 1,900,000
На продажу выставлен отель в самом сердце города Котор. Отель расположен в средиземноморском…

Параметры недвижимости в Община Котор, Черногория

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