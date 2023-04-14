Купить коммерческую недвижимость в Которе, Черногория

Недвижимость в Которе: уютные апартаменты вблизи к Адриатическому морю

В Черногории есть множество удивительных мест, куда можно переехать на ПМЖ. Одним из самых популярных городов в стране считается Котор. Он располагается у побережья знаменитого Адриатического моря. Купить здесь жилье желают многие иностранцы. Граждан из других стран привлекает возможность обзавестись недвижимостью в Которе не только из-за чудесного климата и низких налогов. Веским доводом приобрести здесь апартаменты служат невысокие цены на жилье. По подсчетам экспертов стоимость домов и квартир в этом городе почти в 2 раза дешевле, чем в соседней Италии или Хорватии.

Какую можно купить недвижимость в Которе

Местный рынок жилых и коммерческих объектов богат и разнообразен:

Однокомнатные и двухкомнатные квартиры присутствуют как в центре города, так и на окраинах. Цена на жилье в Которе такого типа варьируется от 20 до 100 тысяч евро.

Частный сектор встречается в основном за городом. Здесь можно купить, к примеру, элитную виллу или трехкомнатный дом в районе 500-900 тысяч евро.

Объекты для бизнеса, такие как гостиницы и рестораны, представлены преимущественно на побережье. Расценки к ним начинаются от 50 тысяч евро.

Преимущества для иностранцев

Вкладывать инвестиции в недвижимость в Которе выгодно иностранным инвесторам. Они могут успешно сдать купленные здесь апартаменты туристам или выиграть от роста цен на жилье. В среднем стоимость квартир в Которе ежегодно растет на 10-20%. Среди преимуществ можно также отметить тот факт, что при покупке местных апартаментов на сумму от 4900 евро иностранцам выдается ВНЖ на 1 год.