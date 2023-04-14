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Купить коммерческую недвижимость в Которе, Черногория

22 объекта найдено
Отель 9 комнатв Котор, Черногория
Отель 9 комнат
Котор, Черногория
9 Количество комнат 550 м²
€ 1,900,000
На продажу выставлен отель в самом сердце города Котор. Отель расположен в средиземноморском…
Доходный домв Котор, Черногория
Доходный дом
Котор, Черногория
500 м² Количество этажей 3
€ 1,350,000
Продажа недвижимости в Черногории -Очаровательные апартаменты с коммерческими помещениями,не…
Коммерческаяв Котор, Черногория
Коммерческая
Котор, Черногория
260 м²
€ 205,000
NUM 594 Коммерческая недвижимость на продажу в Рисан, муниципалитет Котор. Ресторан Pizza …
Отель 7 спаленв Котор, Черногория
Отель 7 спален
Котор, Черногория
400 м²
€ 950,000
NUM 818 Мини-отель на продажу в районе Ораховац, в Которском заливе. Объект площадью 400 м2…
Отель 8 спаленв Котор, Черногория
Отель 8 спален
Котор, Черногория
400 м²
€ 630,000
NUM 1972 Вилла расположена на побережье Которского залива, в районе Доброта, в двух километ…
Отель 28 спаленв Котор, Черногория
Отель 28 спален
Котор, Черногория
1 630 м²
Цена по запросу
NUM 2348 Отель на продажу расположен на линии фронта в Столиве, Боко-Которская бухта. Площад…
Отель 7 спаленв Котор, Черногория
Отель 7 спален
Котор, Черногория
160 м²
€ 1,500,000
NUM 2687 Трехэтажный мини-отель продается в Доброте, недалеко от города Котор. Здание общей…
Коммерческаяв Котор, Черногория
Коммерческая
Котор, Черногория
24 м² 1/3 Этаж
€ 100,000
K5-001. Коммерческие помещения, в центре Котора. Продается коммерческая площадь - 24 & nbsp;…
Коммерческаяв Котор, Черногория
Коммерческая
Котор, Черногория
€ 98,000
U3-344. Урбанизированная недвижимость с видом на море для строительства квартир Срочная прод…
Коммерческаяв Котор, Черногория
Коммерческая
Котор, Черногория
800 м² Количество этажей 3
€ 3,000,000
К2-030. Семейный апарт-отель в КотореПродажа & NBSP; Мини апарт отель в Черногории, Котор.& …
Коммерческаяв Котор, Черногория
Коммерческая
Котор, Черногория
180 м² Количество этажей 4
€ 990,000
K3-048. Хостел в Старом городе КотораПродается хостел в старом городе Котора. Общая площадь…
Коммерческаяв Котор, Черногория
Коммерческая
Котор, Черногория
530 м²
€ 1,500,000
K3-047. Отель в Которе Продается отель 530 кв.м в Которе. В отеле 10 полностью меблированны…
Коммерческаяв Котор, Черногория
Коммерческая
Котор, Черногория
78 м²
€ 480,000
K3-037. Коммерческое подразделение в старом городе КоторОтличная коммерческая единица ( 80 к…
Коммерческаяв Котор, Черногория
Коммерческая
Котор, Черногория
626 м²
€ 3,000,000
K2-009. Мини-отель в Которе, первая береговая линияВеликолепный мини-отель на берегу Которск…
Отель 11 спаленв Котор, Черногория
Отель 11 спален
Котор, Черногория
1 000 м²
€ 4,400,000
Продается отель, расположенный в маленьком городке Пераст в стиле барокко, который находится…
Коммерческаяв Котор, Черногория
Коммерческая
Котор, Черногория
24 м²
Цена по запросу
Коммерческая 10 спаленв Котор, Черногория
Коммерческая 10 спален
Котор, Черногория
10 ванных комнат 500 м²
€ 1,350,000
Property for sale in Montenegro -Charming apartments with a commercial space,near the Old To…
Коммерческая 3 спальнив Котор, Черногория
Коммерческая 3 спальни
Котор, Черногория
3 ванных комнат 180 м²
€ 750,000
Property for sale in Montenegro -Fully equipped hostel for sale in Old Town Kotor.Kotor is o…
Коммерческая 9 спаленв Котор, Черногория
Коммерческая 9 спален
Котор, Черногория
9 ванных комнат 500 м²
Цена по запросу
Недвижимость на продажу в Черногории - Полностью меблированные апартаменты в старинном камен…
Коммерческаяв Котор, Черногория
Коммерческая
Котор, Черногория
1 029 м²
€ 1,300,000
Площадь участка: 1.029m2 Площадь городских участков: 1.029m2 Строительный индекс: 2.0 Раз…
Коммерческаяв Котор, Черногория
Коммерческая
Котор, Черногория
976 м²
€ 900,000
Площадь участка: 976 м2 Площадь участка: 261 м2 Общая площадь застройки (GBA): 734 м2 Мак…
Отель 10 комнатв Котор, Черногория
Отель 10 комнат
Котор, Черногория
10 Количество комнат 500 м² Количество этажей 3
€ 1,350,000
Отличное инвестиционное предложение! Продаётся мини отель с рестораном, недалеко от Старого …

Недвижимость в Которе: уютные апартаменты вблизи к Адриатическому морю

В Черногории есть множество удивительных мест, куда можно переехать на ПМЖ. Одним из самых популярных городов в стране считается Котор. Он располагается у побережья знаменитого Адриатического моря. Купить здесь жилье желают многие иностранцы. Граждан из других стран привлекает возможность обзавестись недвижимостью в Которе не только из-за чудесного климата и низких налогов. Веским доводом приобрести здесь апартаменты служат невысокие цены на жилье. По подсчетам экспертов стоимость домов и квартир в этом городе почти в 2 раза дешевле, чем в соседней Италии или Хорватии.

Какую можно купить недвижимость в Которе

Местный рынок жилых и коммерческих объектов богат и разнообразен:

  • Однокомнатные и двухкомнатные квартиры присутствуют как в центре города, так и на окраинах. Цена на жилье в Которе такого типа варьируется от 20 до 100 тысяч евро.
  • Частный сектор встречается в основном за городом. Здесь можно купить, к примеру, элитную виллу или трехкомнатный дом в районе 500-900 тысяч евро.
  • Объекты для бизнеса, такие как гостиницы и рестораны, представлены преимущественно на побережье. Расценки к ним начинаются от 50 тысяч евро.

Преимущества для иностранцев

Вкладывать инвестиции в недвижимость в Которе выгодно иностранным инвесторам. Они могут успешно сдать купленные здесь апартаменты туристам или выиграть от роста цен на жилье. В среднем стоимость квартир в Которе ежегодно растет на 10-20%. Среди преимуществ можно также отметить тот факт, что при покупке местных апартаментов на сумму от 4900 евро иностранцам выдается ВНЖ на 1 год.

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