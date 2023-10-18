ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Магазин
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Черногория
Колашин
Магазины
Магазины в Колашин, Черногория
коммерческая недвижимость
13
отели
6
инвестиционная недвижимость
4
Магазин
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Офис с кондиционером
Будва, Черногория
42 м²
Комплекс из 6 каменных вилл с бассейнами и панорамным видом на море в Режевичи, Будва. Досту…
€96,542
Рекомендовать
Коммерческая
Шушань, Черногория
200 м²
Продается мини-отель в поселке Шушань, Бар. Дом площадью 200м2 расположен на участке 164м2.…
€298,086
Рекомендовать
Доходный дом
Черногория, Черногория
600 м²
Коммерческое помещение в Сутоморе. Это пространство расположено ниже главной дороги, всего в…
€1,19 млн
Рекомендовать
Доходный дом
Черногория, Черногория
350 м²
Четырехэтажный отель с бассейном, Бар Площадь: 350м2 Участок: 460м2 Уровни: 4 Вид на море: Д…
€745,723
Рекомендовать
Отель 7 спален с видом на море
Доброта, Черногория
7
3
174 м²
Продается трехэтажный мини-отель в Доброте, недалеко от города Котор. Здание общей площадью …
€1,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Lustica, Черногория
4
214 м²
2
Двухэтажный таунхаус расположен в непосредственной близости к первым двум лункам на гольф-по…
€1,80 млн
Рекомендовать
Коммерческая с Panoramic, с Scenic View, с Bay View
Котор, Черногория
976 м²
Площадь участка: 976 м2 Площадь участка: 261 м2 Общая площадь застройки (GBA): 734 м2 Мак…
€892,097
Рекомендовать
Коммерческая 30 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
30
2 688 м²
The hotel was built in 2019. The official opening took place on July 15, 2021. It is located…
Цена по запросу
Рекомендовать
Отель 13 спален
Черногория, Черногория
13
656 м²
Код объекта - 1.25.17.10183 Отель на первой линии от моря. - стоимость 2'400'000 евро Номер…
€2,38 млн
Рекомендовать
Отель 11 спален
Пераст, Черногория
11
1 000 м²
NUM 4361 Продается отель в небольшом барочном городке Пераст, который находится под защитой…
€3,99 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Будва, Черногория
76 м²
1
К4-160. Коммерческое место в БудвеПродажа Коммерческое помещение L12, площадь 76,37 м2 на …
€595,210
Рекомендовать
Отель 25 спален
Черногория, Черногория
25
35 м²
Код объекта - 1.30.17.11472Предлагается к продаже дом с 25 однокомнатными квартирами в Будве…
€990,150
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL