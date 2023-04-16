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Купить отель в Колашин, Черногория

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4 объекта найдено
Отель 1 спальняв Колашин, Черногория
Отель 1 спальня
Колашин, Черногория
36 м²
€ 250,000
NUM P004 Investment project on the north of Montenegro – Montenegro’s highest resort wh…
Отель 1 спальняв Колашин, Черногория
Отель 1 спальня
Колашин, Черногория
28 м²
€ 250,000
NUM P002 Инвестиционный проект на севере Черногории – Новый гостиничный курорт расположе…
Отельв Колашин, Черногория
Отель
Колашин, Черногория
38 м²
€ 250,000
NUM P001 Investment project in the north of Montenegro – new hotel in close proximity …
Отель 1 спальняв Колашин, Черногория
Отель 1 спальня
Колашин, Черногория
34 м²
€ 250,000
NUM P009 New investment project on the north of Montenegro – hotel in Kolasin Kolašin…
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