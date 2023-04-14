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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Община Колашин, Черногория

Колашин
12
2 объекта найдено
Коммерческаяв Velje Duboko, Черногория
Коммерческая
Velje Duboko, Черногория
€ 120,000
U2-363. Urbanized plot in the Bay of KotorLand for sale in Kotor, Pržice. The plot area is …
Инвестиционнаяв Колашин, Черногория
Инвестиционная
Колашин, Черногория
€ 250,000
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…

Параметры недвижимости в Община Колашин, Черногория

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с бассейном
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