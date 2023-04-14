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Купить отель в Община Колашин, Черногория

Колашин
4
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11 объектов найдено
Отельв Община Колашин, Черногория
Отель
Община Колашин, Черногория
1 м²
€ 1
Проект развития возле Свети Стефан на продажу. Ищете отличную возможность для инвестиций в н…
Отель 1 спальняв Колашин, Черногория
Отель 1 спальня
Колашин, Черногория
36 м²
€ 250,000
NUM P004 Investment project on the north of Montenegro – Montenegro’s highest resort wh…
Отель 1 спальняв Колашин, Черногория
Отель 1 спальня
Колашин, Черногория
28 м²
€ 250,000
NUM P002 Инвестиционный проект на севере Черногории – Новый гостиничный курорт расположе…
Отельв Колашин, Черногория
Отель
Колашин, Черногория
38 м²
€ 250,000
NUM P001 Investment project in the north of Montenegro – new hotel in close proximity …
Отель 1 спальняв Колашин, Черногория
Отель 1 спальня
Колашин, Черногория
34 м²
€ 250,000
NUM P009 New investment project on the north of Montenegro – hotel in Kolasin Kolašin…
Отельв Община Колашин, Черногория
Отель
Община Колашин, Черногория
1 м²
€ 1
Продается земельный участок в Петроваце, Будва Ривьера. Это урбанизированная земля, на котор…
Отель 11 спаленв Община Колашин, Черногория
Отель 11 спален
Община Колашин, Черногория
12 ванных комнат 957 м²
€ 2,500,000
Этот красивый отель на продажу Budva расположен в заливе Бульярица. Всего в 100 метрах от пл…
Отель 100 ванныхв Babljak, Черногория
Отель 100 ванных
Babljak, Черногория
100 ванных комнат
€ 250,000
Kolašin 1600 — самый высокий черногорский курорт, который находится в южной части горного ма…
Отель 1 ваннаяв Vranjestica, Черногория
Отель 1 ванная
Vranjestica, Черногория
1 ванных комнат 45 м²
€ 250,000
Новый 4-звездочный отель Bjelasica 1450, расположенный на одноименной горе и рядом с известн…
Отель 93 спальнив Izlasci, Черногория
Отель 93 спальни
Izlasci, Черногория
1 ванных комнат 45 м²
€ 250,000
Отель расположен на территории горнолыжного центра 1460, всего в нескольких метрах от горнол…
Отель 133 спальнив Izlasci, Черногория
Отель 133 спальни
Izlasci, Черногория
1 ванных комнат 45 м²
€ 250,000
Предлагаем вашему вниманию 5-звездочный отель в центре города Колашин. SPA и оздоровительный…

Параметры недвижимости в Община Колашин, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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