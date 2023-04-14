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Realting.com
Черногория
Община Колашин
Купить коммерческую недвижимость в Община Колашин, Черногория
Колашин
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22 объекта найдено
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Магазин
Община Колашин, Черногория
284 м²
€ 955,000
Добро пожаловать в эксклюзивное коммерческое пространство в самом сердце Тивата, Черногория.…
Отель
Община Колашин, Черногория
1 м²
€ 1
Проект развития возле Свети Стефан на продажу. Ищете отличную возможность для инвестиций в н…
Отель
Колашин, Черногория
38 м²
€ 250,000
NUM P001 Investment project in the north of Montenegro – new hotel in close proximity …
Отель 1 спальня
Колашин, Черногория
28 м²
€ 250,000
NUM P002 Инвестиционный проект на севере Черногории – Новый гостиничный курорт расположе…
Отель 1 спальня
Колашин, Черногория
36 м²
€ 250,000
NUM P004 Investment project on the north of Montenegro – Montenegro’s highest resort wh…
Отель 1 спальня
Колашин, Черногория
34 м²
€ 250,000
NUM P009 New investment project on the north of Montenegro – hotel in Kolasin Kolašin…
Коммерческая
Velje Duboko, Черногория
€ 120,000
U2-363. Urbanized plot in the Bay of KotorLand for sale in Kotor, Pržice. The plot area is …
Коммерческая
Колашин, Черногория
€ 350,000
U2-361. Urbanized plot in Kolashin for the constructionWe offer an urbanized plot of 1,500 m…
Коммерческая
Колашин, Черногория
€ 200,000
U9-124. Урбанизированная недвижимость на продажу в KolasinLand, идеальное расположение! Рядо…
Коммерческая
Колашин, Черногория
€ 150,000
U4-083. Spacious and beautuful plot in KolasinScenic plot with an area of 22 050м2 and 1 hec…
Отель
Община Колашин, Черногория
1 м²
€ 1
Продается земельный участок в Петроваце, Будва Ривьера. Это урбанизированная земля, на котор…
Отель 11 спален
Община Колашин, Черногория
12 ванных комнат
957 м²
€ 2,500,000
Этот красивый отель на продажу Budva расположен в заливе Бульярица. Всего в 100 метрах от пл…
Инвестиционная
Колашин, Черногория
€ 250,000
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
Инвестиционная
Колашин, Черногория
€ 250,000
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
Инвестиционная
Колашин, Черногория
€ 250,000
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
Инвестиционная
Колашин, Черногория
€ 250,000
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
Коммерческая
Община Колашин, Черногория
70 м²
€ 420,000
Коммерческое помещение в Старом городе Котор Коммерческое помещение в Старом городе Котор ра…
Отель 100 ванных
Babljak, Черногория
100 ванных комнат
€ 250,000
Kolašin 1600 — самый высокий черногорский курорт, который находится в южной части горного ма…
Отель 1 ванная
Vranjestica, Черногория
1 ванных комнат
45 м²
€ 250,000
Новый 4-звездочный отель Bjelasica 1450, расположенный на одноименной горе и рядом с известн…
Отель 93 спальни
Izlasci, Черногория
1 ванных комнат
45 м²
€ 250,000
Отель расположен на территории горнолыжного центра 1460, всего в нескольких метрах от горнол…
Отель 133 спальни
Izlasci, Черногория
1 ванных комнат
45 м²
€ 250,000
Предлагаем вашему вниманию 5-звездочный отель в центре города Колашин. SPA и оздоровительный…
Коммерческая
Колашин, Черногория
60 м²
€ 2,340,000
Код объекта - 2.27.18.2927Колашин – Липово Строительство этно-поселка Участок площадью 130…
Параметры недвижимости в Община Колашин, Черногория
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