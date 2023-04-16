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Купить коммерческую недвижимость в Колашин, Черногория

12 объектов найдено
Отель 1 спальняв Колашин, Черногория
Отель 1 спальня
Колашин, Черногория
36 м²
€ 250,000
NUM P004 Investment project on the north of Montenegro – Montenegro’s highest resort wh…
Отель 1 спальняв Колашин, Черногория
Отель 1 спальня
Колашин, Черногория
28 м²
€ 250,000
NUM P002 Инвестиционный проект на севере Черногории – Новый гостиничный курорт расположе…
Отельв Колашин, Черногория
Отель
Колашин, Черногория
38 м²
€ 250,000
NUM P001 Investment project in the north of Montenegro – new hotel in close proximity …
Отель 1 спальняв Колашин, Черногория
Отель 1 спальня
Колашин, Черногория
34 м²
€ 250,000
NUM P009 New investment project on the north of Montenegro – hotel in Kolasin Kolašin…
Коммерческаяв Колашин, Черногория
Коммерческая
Колашин, Черногория
€ 350,000
U2-361. Urbanized plot in Kolashin for the constructionWe offer an urbanized plot of 1,500 m…
Коммерческаяв Колашин, Черногория
Коммерческая
Колашин, Черногория
€ 200,000
U9-124. Урбанизированная недвижимость на продажу в KolasinLand, идеальное расположение! Рядо…
Коммерческаяв Колашин, Черногория
Коммерческая
Колашин, Черногория
€ 150,000
U4-083. Spacious and beautuful plot in KolasinScenic plot with an area of 22 050м2 and 1 hec…
Инвестиционнаяв Колашин, Черногория
Инвестиционная
Колашин, Черногория
€ 250,000
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
Инвестиционнаяв Колашин, Черногория
Инвестиционная
Колашин, Черногория
€ 250,000
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
Инвестиционнаяв Колашин, Черногория
Инвестиционная
Колашин, Черногория
€ 250,000
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
Инвестиционнаяв Колашин, Черногория
Инвестиционная
Колашин, Черногория
€ 250,000
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
Коммерческаяв Колашин, Черногория
Коммерческая
Колашин, Черногория
60 м²
€ 2,340,000
Код объекта - 2.27.18.2927Колашин – Липово Строительство этно-поселка  Участок площадью 130…
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