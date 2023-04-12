Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
20
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Черногории
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Гостиницы, отели
Купить отель с видом на море в Черногории
коммерческая недвижимость
998
рестораны
51
офисы
14
производственные здания
1
доходные дома
69
инвестиционная недвижимость
42
магазины
1
Отель
Очистить
109 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Отель
Morinj, Черногория
€ 6,850,000
K7-001. Новый роскошный 5-звездочный отель в Мории, Котор БэйПродается Роскошный отель с вид…
Отель 9 спален
Пржно, Черногория
385 м²
Цена по запросу
Отель 6 комнат
durici, Черногория
6 Количество комнат
6 ванных комнат
270 м²
Количество этажей 3
€ 399,000
Продается мини-отель в поселке Каменари, Тиватский залив. Мини-отель общей площадью 270 м…
Отель 5 спален
Buljarica, Черногория
5 ванных комнат
420 м²
Количество этажей 2
€ 650,000
Исключительно красивый апарт-отель, состоящий из 5 апартаментов с одной спальней с собственн…
Отель 18 комнат
Петровац, Черногория
18 Количество комнат
840 м²
Количество этажей 4
€ 650,000
Просторный апарт-отель в Петроваце, всего в 300 метрах от моря. В составе объекта: 16 апарта…
Отель 10 комнат
Петровац, Черногория
10 Количество комнат
500 м²
Количество этажей 3
€ 735,000
Отличное предложение! Небольшой апарт-отель в центральном месте города Петровац. Полностью о…
Отель 9 комнат
Каменари, Черногория
9 Количество комнат
464 м²
Количество этажей 4
€ 550,000
Мини-отель площадью 464 м2 с видом на море и бассейном, находится в поселке Каменаре, Герцег…
Отель 5 комнат
Петровац, Черногория
5 Количество комнат
160 м²
Количество этажей 3
€ 350,000
Дом расположен всего в десяти минутах ходьбы от города Петровац на берегу моря. Три этажа, н…
Отель 7 спален
Печурице, Черногория
336 м²
Цена по запросу
Отель 14 комнат
Добра Вода, Черногория
14 Количество комнат
€ 700,000
Продается действующий отель в местечке Добра Вода, Барская ривьера. Отель располагает 14 …
Отель 5 спален
durasevici, Черногория
6 Количество комнат
5 ванных комнат
360 м²
Количество этажей 3
€ 1,570,000
K5-002. Мини-отель на первой линии в Джурашевиче, ЛюстикаПродается мини-отель у воды с собст…
Отель
Добра Вода, Черногория
€ 250,000
Продается мини-отель в поселке Добра Вода, Барская ривьера. Четырехэтажный дом площадью 4…
Отель 5 спален
Биела, Черногория
6 Количество комнат
411 м²
Количество этажей 3
€ 580,000
D5-143. Мини-отель в БиелеПродается мини-отель в 50 метрах от моря. В 50 мерах есть набереж…
Отель
Сутоморе, Черногория
€ 590,000
Продается мини-отель в Ратаце, Барская ривьера. Мини-отель общей площадью 400м2 располага…
Отель 7 спален
Черногория, Черногория
275 м²
Количество этажей 3
€ 1,200,000
4-звездочный отель, расположенный в Херцег-Нови, Черногория. Общая площадь с земельным участ…
Отель 40 комнат
Община Будва, Черногория
40 Количество комнат
2 480 м²
Количество этажей 4
€ 5,200,000
Современный 4-звездочный отель, расположенный в Будве, Черногория. Общая площадь: 2480м2 4 э…
Отель
Добра Вода, Черногория
510 м²
Количество этажей 4
€ 750,000
D9-1172. Мини-отель у моря в Добра ВодаОперационный мини-отель на продажу в Добра Вода, неда…
Отель 5 спален
Будва, Черногория
6 Количество комнат
5 ванных комнат
400 м²
Количество этажей 4
€ 1,100,000
К4-1246. Мини Отель В Будве Продается мини-отель в Будве всего в 200 метрах от моря. …
Отель
Будва, Черногория
350 м²
€ 300,000
K4-007. Вилла с квартирами в БудвеПродается вилла в Будве Вилла расположена в городе …
Отель
Seoca, Черногория
1 680 м²
Количество этажей 3
€ 600,000
К4-132. Продается отель в Seoce Hotel на продажу. Цена 600 000 евро. Есть разрешение на стро…
Отель
Будва, Черногория
1 000 м²
8 Этаж
€ 2,000,000
K4-119. A Beautiful Apartment-Hotel in BudvaAPART - HOTEL **** IN BUDVA, MONTENEGRO FO…
Отель
Будва, Черногория
211 м²
Количество этажей 3
€ 660,000
К4-240. Просторная квартира в БудвеДля продажи SPACIOUS CONDO IN BUDVA - фантастический вид,…
Отель
Будва, Черногория
823 м²
Количество этажей 4
€ 3,500,000
K4-109. New hotel in BudvaHotel has 13 rooms of high category located on four floors,…
Отель
Прчань, Черногория
670 м²
€ 1,500,000
K4-009. Апарт-отель в ПрканджеПродажа красивой виллы. & NBSP; Эта великолепная вилла располо…
Отель
Рафаиловичи, Черногория
€ 590,000
K4-010. Вилла в Рафаиловичи В уютном городе Рафаиловичи находится эксклюзивная вилла венециа…
Отель
Борети, Черногория
600 м²
Количество этажей 4
€ 1,500,000
К4-101. Отель в БечичиДля продажи хороший отель в Бечичи с бассейном.& NBSP; Площадь отеля …
Отель
Kunje, Черногория
416 м²
Количество этажей 5
€ 650,000
К9-1001. Уютный отель у моряПродается работающий мини-отель на продажу в Бар Ривьера, Утьеха…
Отель
Херцег-Нови, Черногория
800 м²
€ 12,000,000
K2-039. Отель в Мелине, первая береговая линия. Отель находится на берегу Которского залива,…
Отель 5 спален
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
6 Количество комнат
2 100 м²
Количество этажей 6
€ 10,000,000
K2-048. Современный отель на первой линии с собственным пляжемОтель на продажу в Игало, мест…
Отель
Херцег-Нови, Черногория
370 м²
Количество этажей 3
€ 650,000
K5-130. Family apartment hotel on the first line in SavinaFor sale family apart-hotel in Sav…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
Регионы с недвижимостью на продажу
Херцег-Нови
Тиват
Ratisevina-Suscepan-Trebesin
Котор
Прчань
Биела
Пераст
Петровац
Колашин
Zelenika-Kuti
Жабляк
Доброта
Рисан
Сутоморе
Ульцинь
Ljesnica
Lustica
Даниловград
Община Даниловград
Подгорица
Параметры недвижимости в Черногории
с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты