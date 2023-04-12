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Купить отель с видом на горы в Черногории

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15 объектов найдено
Отель 9 комнатв Котор, Черногория
Отель 9 комнат
Котор, Черногория
9 Количество комнат 550 м²
€ 1,900,000
На продажу выставлен отель в самом сердце города Котор. Отель расположен в средиземноморском…
Отель 5 спаленв Buljarica, Черногория
Отель 5 спален
Buljarica, Черногория
5 ванных комнат 420 м² Количество этажей 2
€ 650,000
Исключительно красивый апарт-отель, состоящий из 5 апартаментов с одной спальней с собственн…
Отель 14 комнатв Добра Вода, Черногория
Отель 14 комнат
Добра Вода, Черногория
14 Количество комнат
€ 700,000
Продается действующий отель в местечке Добра Вода, Барская ривьера. Отель располагает 14 …
Отельв Добра Вода, Черногория
Отель
Добра Вода, Черногория
€ 250,000
Продается мини-отель в поселке Добра Вода, Барская ривьера. Четырехэтажный дом площадью 4…
Отельв Сутоморе, Черногория
Отель
Сутоморе, Черногория
€ 590,000
Продается мини-отель в Ратаце, Барская ривьера. Мини-отель общей площадью 400м2 располага…
Отель 7 спаленв Черногория, Черногория
Отель 7 спален
Черногория, Черногория
275 м² Количество этажей 3
€ 1,200,000
4-звездочный отель, расположенный в Херцег-Нови, Черногория. Общая площадь с земельным участ…
Отель 3 комнатыв Zupci, Черногория
Отель 3 комнаты
Zupci, Черногория
3 Количество комнат 3 ванных комнат 92 м²
Цена по запросу
Комплекс эксклюзивных вилл и апартаментов с бассейнами и потрясающим видом на море, с видом …
Отель 21 комнатав Тиват, Черногория
Отель 21 комната
Тиват, Черногория
21 Количество комнат 1 200 м² Количество этажей 3
€ 1,800,000
Гостиница - новостройка с 10 квартирами, большой террасой и просторным гаражом (300 м2). Ст…
Отель 11 комнатв Добра Вода, Черногория
Отель 11 комнат
Добра Вода, Черногория
11 Количество комнат 400 м² Количество этажей 3
€ 318,000
Небольшой мини-отель в поселке Добрые Воды Барской Ривьеры. Отель площадью 400 м2, располо…
Отель 8 комнатв Будва, Черногория
Отель 8 комнат
Будва, Черногория
8 Количество комнат 215 м²
€ 350,000
Трехэтажная вилла расположена в г. Будва в 10 минутах ходьбы от Славянского пляжа Старого …
Отель 14 комнатв Сутоморе, Черногория
Отель 14 комнат
Сутоморе, Черногория
14 Количество комнат 480 м² Количество этажей 4
€ 450,000
Небольшой отель с собственным бассейном, предлагается к продаже в Сутоморе. Площадь отеля -…
Отель 7 комнатв Будва, Черногория
Отель 7 комнат
Будва, Черногория
7 Количество комнат 435 м² Количество этажей 3
€ 720,000
К продаже предлагается апарт-отель в уютном районе Будвы. Отель прекрасно подойдёт для семей…
Отель 11 спаленв Будва, Черногория
Отель 11 спален
Будва, Черногория
10 ванных комнат 361 м²
€ 350,000
Отель расположен в курортном поселке Добра Вода, рядом с городом Бар. Находится на расстоян…
Отель 18 комнатв Тиват, Черногория
Отель 18 комнат
Тиват, Черногория
18 Количество комнат 600 м²
€ 2,625,000
Комфортный, компактный отель в Тивате, уровень три звезды на берегу одного из красивейших за…
Отель 13 комнатв Бечичи, Черногория
Отель 13 комнат
Бечичи, Черногория
13 Количество комнат 1 490 м² Количество этажей 5
€ 2,400,000
Мини-отель расположен в курортном городке Бечичи, который известен как «Золотая жемчужина…

Регионы с недвижимостью на продажу

Свети-Стефан
Херцег-Нови
Тиват
Ratisevina-Suscepan-Trebesin
Котор
Прчань
Биела
Пераст
Петровац
Колашин
Zelenika-Kuti
Жабляк
Доброта
Рисан
Сутоморе
Ульцинь
Lustica
Даниловград
Община Даниловград
Подгорица

Параметры недвижимости в Черногории

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