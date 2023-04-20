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Realting.com
Черногория
Херцег-Нови
Коммерческая недвижимость с видом на море в Херцег-Нови, Черногория
Херцег-Нови
31
Ratisevina-Suscepan-Trebesin
18
Zelenika-Kuti
17
Биела
13
Lustica
5
Зеленика
2
Podi-Sasovici
1
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56 объектов найдено
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Отель 6 комнат
Каменари, Черногория
6 Количество комнат
6 ванных комнат
270 м²
Количество этажей 3
€ 399,000
Продается мини-отель в поселке Каменари, Тиватский залив. Мини-отель общей площадью 270 м…
Отель 9 комнат
Каменари, Черногория
9 Количество комнат
464 м²
Количество этажей 4
€ 550,000
Мини-отель площадью 464 м2 с видом на море и бассейном, находится в поселке Каменаре, Герцег…
Коммерческая
Херцег-Нови, Черногория
€ 436,000
U7-002. Участок с видом на море в МелинеПродается в Мелине земля для строительства гос…
Доходный дом
Ратишевина, Черногория
361 м²
Количество этажей 3
€ 450,000
Продается дом с пятью квартирами и ограниченным видом на море в Ратишевине, Герцег-Нови - Че…
Коммерческая
Херцег-Нови, Черногория
€ 780,000
U7-001. Участок в центре Герцег Нови для строительстваУчасток 1550 м2 с хорошими условиями в…
Отель 5 спален
Биела, Черногория
6 Количество комнат
411 м²
Количество этажей 3
€ 580,000
D5-143. Мини-отель в БиелеПродается мини-отель в 50 метрах от моря. В 50 мерах есть набереж…
Коммерческая
Игало, Черногория
€ 300,000
U5-1030. Участок в Звинье с видом на море Продается участок в Звинье 10.000м2. С видом на мо…
Коммерческая
Каменари, Черногория
€ 18,870,500
U4-077. Панорамный участок на первой линии в Каменари. Продается панорамный участок на перво…
Коммерческая
Биела, Черногория
€ 330,000
U2-150. Great plot only 80 m from the beach in BijelaFor sale is great flat plot for buildin…
Коммерческая
Zelenika-Kuti, Черногория
€ 150,000
U2-140. Plac u naselju Baošići Parcela se nalazi samo 200 metara od mora i okružena je živo…
Коммерческая
Биела, Черногория
€ 110,000
U2-049. Veličanstveno zemljište sa panoramskim pogledom u selu Bijela Veličanstvena parcela …
Коммерческая
Zelenika-Kuti, Черногория
300 м²
€ 500,000
K2-037. Mini Hotel in KumborA villa on the coastline of Kumbor holiday village for sale. The…
Коммерческая
Zelenika-Kuti, Черногория
86 м²
€ 280,000
K2-037-1. Cafe with a pier on the first line in KumborA cafe for renovation, with its own ma…
Коммерческая
Zelenika-Kuti, Черногория
3 600 м²
€ 4,500,000
K2-003. Четырехзвездочный отель в отеле KumborFrontline продается в Кумборе, регион Херцег-Н…
Коммерческая
Сушчепан, Черногория
€ 650,000
U2-225. Урбанизированная земля в центре ИгалоРазрешенное строительство 1700 кв. 1400 кв.м пл…
Коммерческая
Zelenika-Kuti, Черногория
450 м²
€ 2,000,000
K2-024. Hotel in DjenoviciHotel for sale in Herceg Novi region, Montenegro. Selling a magnif…
Коммерческая
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
€ 1,275,000
U2-340. Урбанизированная недвижимость с видом на море недалеко от Герцег-Нови. Для продажи у…
Коммерческая
Zelenika-Kuti, Черногория
€ 160,000
U2-028. Большой большой участок в курортной деревне Дженовичи. Участок расположен в оливково…
Коммерческая
Lustica, Черногория
€ 220,000
U2-1001. Земельный участок на продажу 2000 кв.м., всего 500 метров от моря + Проект идеи для…
Коммерческая
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
296 м²
Количество этажей 3
€ 490,000
К9-1003. Семейный мини-отель в ТоплеПродается небольшой семейный отель в Топле, залив Герцег…
Коммерческая
Zelenika-Kuti, Черногория
90 м²
1 Этаж
€ 380,000
K2-023. Kumbor Kıyı Şeridinde Kurulu Düzen İşKumbor'da, deniz kenarında kıyı şeridinde…
Коммерческая
Игало, Черногория
€ 270,000
U9-123. Урбанизированный участок в ЗвиньеУрбанизированная как сельская зона, деревня Звинье …
Коммерческая
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
800 м²
Количество этажей 5
€ 1,600,000
K2-044. Отель в ИгалоНовый мини-отель на 16 номеров, на первой линии в знаменитом курортном …
Коммерческая
Сушчепан, Черногория
400 м²
Количество этажей 3
€ 480,000
K2-006. Guest house for saleHouse with apartments for rent in Igalo. The house is located 30…
Коммерческая
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
400 м²
Количество этажей 4
€ 2,500,000
K2-015. Апарт-отель в ИгалоОтдельно стоящий отель расположен в центре Игало на пляже. С терр…
Коммерческая
Сушчепан, Черногория
€ 300,000
U2-302 . Urbanized plot in IgaloUrbanized plot for sale in Igalo, Herceg Nov…
Коммерческая
Mrkovi, Черногория
€ 2,800,000
U3-146. Участок в КрасичиБольшой участок площадью 13000 кв. Расположен в Красичи, первая бе…
Коммерческая
Херцег-Нови, Черногория
€ 3,500,000
K2-019. Мини-отель в Herceg NoviMini-отель "Kukolyac" на первой линии пешеходной набережной …
Коммерческая
Херцег-Нови, Черногория
720 м²
€ 2,800,000
K2-011. Вилла в Герцег-НовиВилла "Тенжера" расположена в самой зеленой зоне Герцег-Нови, наз…
Коммерческая
Херцег-Нови, Черногория
1 670 м²
€ 2,800,000
К2-020. Отель в Савино ( Herceg Novi )Отель расположен в городе Херцег-Нови, в самом престиж…
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