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Доходные дома с видом на море в Херцег-Нови, Черногория

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Доходный дом В архив
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1 объект найдено
Доходный дом с видом на море в Ратишевина, Черногория
Доходный дом с видом на море
Ратишевина, Черногория
Площадь 361 м²
Количество этажей 3
Продается дом с пятью квартирами и ограниченным видом на море в Ратишевине, Герцег-Нови - Че…
€450,000
Realting.com
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